Nuovo impianto ad energia solare nel centro DREAM di Bibwa, in Repubblica Democratica del Congo

Anno nuovo, solare nuovo. È entrato pienamente in funzione l’impianto a energia solare a servizio del centro DREAM di Bibwa alla periferia di Kinshasa in Repubblica Democratica del Congo e si aggiunge alla ormai cospicua lista di impianti ad energia solare che Sant’Egidio ha installato in Africa.

Una bella sinergia ha unito l’esperienza del Programma DREAM, il finanziamento di Memisa Belgio e la capacità tecnica dei giovani ingegneri di GCEO.

Grazie al finanziamento di Memisa Belgio è stato possibile realizzare un impianto solare di 40kWp con 40kWh di capacità di accumulo che alimenta tutti gli equipaggiamenti più delicati del centro di cura: le macchine di analisi del laboratorio, i computer e server che custodiscono le cartelle cliniche informatizzate, i frigoriferi dei vaccini e il deposito farmaci. Il progetto e l’installazione è stata a cura di GCEO, spin-off congolese dell’Università Cattolica di Bukavu.

GCEO è nata all’interno di un progetto di formazione sulle energie rinnovabili in collaborazione tra Sant’Egidio e i Ministeri dell’Ambiente (attuale ministero della Transizione ecologica) di Italia e Repubblica Democratica del Congo.

Puntare sulla formazione in campo energetico dei giovani ingegneri congolesi, oltre che promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in RDC, garantisce la sostenibilità dell’infrastruttura, in quanto sarà disponibile localmente l’expertise tecnica necessaria per la conduzione, manutenzione e riparazione dell’impianto.

In un periodo difficile per tutti e soprattutto per l’Africa, una bella storia di partnership tra pubblico e privato, Africa ed Europa, che aiuta il centro clinico di Kinshasa nella cura delle malattie e nello sforzo vaccinale e contribuisce a ridurre l’impronta ecologica di DREAM.