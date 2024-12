Giornata Mondiale per la Lotta contro l’AIDS 2024: Diritti Umani al centro per sconfiggere l’HIV

Il 1° dicembre è la Giornata Mondiale per la Lotta contro l’AIDS 2024 , promossa da UNAIDS, quest’anno pone i diritti umani come tema principale e come strategia globale per eliminare l’AIDS entro il 2030. Lo slogan scelto, “ Prendi la strada dei diritti ” , sottolinea la necessità di leggi e politiche inclusive per garantire l’accesso universale a test, prevenzione e cure, con un’attenzione particolare alle donne e alle comunità più vulnerabili.

Nonostante i significativi progressi degli ultimi decenni, l’HIV continua a rappresentare una sfida globale. Disuguaglianze di genere, stigma sociale e difficoltà di accesso ai servizi sanitari ostacolano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dei 39,9 milioni di persone che vivono con l’HIV, 9,3 milioni non hanno ancora accesso ai trattamenti salvavita. Lo scorso anno, 630.000 persone sono morte per malattie legate all’AIDS e 1,3 milioni hanno contratto l’HIV. In almeno 28 Paesi, il numero di nuove infezioni da HIV è in aumento. (DATI UNAIDS)

In questo contesto, il Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio si distingue come un modello innovativo e inclusivo nella lotta all’HIV in Africa Sub-sahariana. Dal 2002, DREAM offre cure gratuite e servizi di prevenzione a oltre 500.000 persone in 10 Paesi africani, grazie ai 50 centri sanitari e 28 laboratori di biologia molecolare.

Tra i risultati più significativi:

150.000 bambini nati sani da madri sieropositive , grazie alla prevenzione della trasmissione verticale dell’HIV.

La formazione di una rete di “expert client” , pazienti guariti che sensibilizzano le comunità e promuovono l’importanza della prevenzione e delle cure.

L’integrazione della cura dell’HIV con il trattamento di malattie non trasmissibili (NCDs) , come diabete e ipertensione, sempre più diffuse tra le persone sieropositive.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani e alle donne, categorie tra le più colpite. L’AIDS resta la principale causa di morte tra gli adolescenti africani.

Per ribadire il proprio impegno per la lotta all’HIV e favorire la collaborazione internazionale, il 24 gennaio 2025, a Roma, il Programma DREAM organizza la conferenza “Sconfiggere l’HIV in Africa: un obiettivo possibile”.

L’evento riunirà alcuni dei ministeri della salute africani, istituzioni italiane, aziende farmaceutiche, organizzazioni non governative ed esperti internazionali per affrontare le principali sfide della lotta all’HIV in Africa. Tra i temi in agenda: la resistenza ai farmaci e l’ottimizzazione delle terapie, l’integrazione tra cura dell’HIV e trattamento delle malattie non trasmissibili, innovazioni tecnologiche per il monitoraggio dei pazienti e la gestione delle terapie e, il ruolo di nuovi farmaci, come il Dolutegravir (DTG), nelle strategie di trattamento.

La conferenza rappresenterà una piattaforma per trasformare le discussioni politiche in azioni concrete, promuovendo partnership e soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con l’HIV e rafforzare i sistemi sanitari in Africa.

In linea con il tema della Giornata Mondiale per la Lotta contro l’AIDS 2024, il Programma DREAM ribadisce il proprio impegno a combattere le disuguaglianze, offrire cure di qualità e promuovere i diritti umani, elementi imprescindibili per porre fine all’HIV come minaccia globale entro il 2030.