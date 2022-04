Earth Day 2022: in Africa i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto devastante sul territorio e i suoi abitanti

In Africa i cambiamenti climatici sono visibili e costanti. Basti ricordare le gravi siccità e le alluvioni che hanno messo in evidenza le preoccupanti ripercussioni su acqua e suolo prodotte dal cambiamento del clima. Inondazioni e siccità che possono, unitamente ad altri fattori quali povertà e densità di popolazioni, provocare vere e proprie catastrofi.

Lo conferma anche l’ultimo report coordinato dalla World Meteorological Organization (WMO), secondo il quale i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto devastante sul territorio africano e i suoi abitanti.

Attualmente nel mondo 1 miliardo di bambini è a rischio ‘estremamente elevato’ per gli impatti della crisi climatica; 850 milioni di bambini (1 su 3) vivono in aree in cui si sovrappongono almeno quattro shock climatici e ambientali; 330 milioni di bambini – 1 su 7 – vivono in aree colpite da almeno cinque grandi shock. (Dati UNICEF)

Fin dall’inizio, l’approccio del Programma DREAM di Sant’Egidio ha impiegato energie per contrastare il cattivo uso delle risorse naturali e per promuovere iniziative ecosostenibili, volte a suscitare e ampliare una cultura ecologica che potrebbe fornire una maggiore stabilità.

Per questo i centri DREAM in Malawi, Guinea, Tanzania, Kenya, Rep. Dem. Del Congo e in Repubblica Centrafricana sono stati tutti forniti di impianti ad energia solare. L’impianto fotovoltaico permette di diminuire fin da subito l’utilizzo dei generatori diesel, continuando sulla strada della de-carbonizzazione.

In questa direzione si inserisce anche la realizzazione degli “orti di comunità” i cui protagonisti e beneficiari sono le persone con HIV seguite dal Programma che, coadiuvate da esperti di agricoltura, recuperano le produzioni tradizionali e imparano nuove tecniche di coltivazione. Valorizzando così la biodiversità e permettendo di contrastare la vulnerabilità alimentare legata ai cambiamenti climatici.

Nei paesi dell’Africa Subsahariana, dove la carenza di energia elettrica e l’emergenza fame è endemica, questo tipo di attività costituiscono una prima garanzia di efficienza oltre che un esempio virtuoso di uso responsabile dell’ambiente.