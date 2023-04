Studenti di Fisioterapia a Bangui grazie a UPO e Comunità di San’Egidio

I Freemover UPO sono coordinati da Patrizia Fornara (DISS) e sono impegnati in un tirocinio di valutazione e riabilitazione per i bambini in cura presso il centro, colpiti in gran parte da epilessia. La Clinique Dream, sede del tirocinio in Africa, è gestita dalla Comunità di Sant’Egidio.

Il 20 marzo 2023 cinque studenti del terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia che hanno aderito al bando Freemover hanno iniziato il tirocinio formativo a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, presso la Clinique Dream gestita dalla Comunità di Sant’Egidio.

Studentesse e studenti UPO – Alice Coassolo, Alice Callegari, Nicolas Cognein, Niccolò Rizzato e Matteo Corgnati – sono coordinati dalla professoressa Patrizia Fornara del Dipartimento di Scienze delle salute UPO e sono impegnati in un tirocinio di valutazione e riabilitazione per i bambini in cura presso il centro. I bambini che vengono esaminati sono prevalentemente bambini epilettici, per i quali si dà inizio, grazie proprio a questa esperienza, a un percorso riabilitativo.

Lo stage di tirocinio si è inserito nel lavoro del programma Dream della Comunità di Sant’Egidio, nato nel 2002 per la cura dei malati di Aids in Africa e sviluppatosi, nel corso degli ultimi venti anni, in dieci paesi del continente africano dedicandosi progressivamente anche a pazienti con malattie croniche. La Clinique Dream è un centro nato nel 2019 che ha in gestione moltissimi bambini con epilessia. La profonda richiesta di cure riabilitative ha fatto sorgere la proposta di questa esperienza di stage, nata dalla collaborazione tra il Corso di laurea di Fisioterapia e il programma Dream.

«La proficua e attenta collaborazione del team medico/clinico instaurata con i familiari dei piccoli pazienti – spiega la professoressa Fornara – è il segno di un bisogno sanitario che lo stage sta raccogliendo e a cui sta rispondendo in modo concreto. Grazie all’impegno dei nostri studenti abbiamo maggiori probabilità che questo lavoro duri nel tempo, sia in termini di esperienza acquisita sul campo sia in termini di benefici per queste popolazioni così fortemente svantaggiate.»