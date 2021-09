Assistenza materna e neonatale sicura. DREAM si unisce al tema scelto per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente

Gli obiettivi della giornata sono quelli di migliorare la comprensione globale della sicurezza del paziente, aumentare l’impegno pubblico nella sicurezza dell’assistenza sanitaria e promuovere un’azione globale per prevenire e ridurre i danni evitabili nell’assistenza sanitaria. Ogni anno, viene selezionato un nuovo tema per far luce su un’area prioritaria della sicurezza del paziente in cui è necessario agire per ridurre i danni evitabili nell’assistenza sanitaria e raggiungere la copertura sanitaria universale.

Il tema scelto dall’OMS per il 2021 è “l’assistenza materna e neonatale sicura”, un’area dell’assistenza sanitaria che necessita di una particolare attenzione in termini di sicurezza alla luce del significativo impatto sullo stato di salute fisico e psichico a cui potrebbero essere esposti donne e neonati quando ricevono cure non sicure.

Nell’ultimo anno, ovunque nel mondo, le cure materne e neonatali hanno risentito in modo particolare degli effetti dell’importante riorganizzazione dei servizi sanitari dovuta all’emergenza da pandemia di COVID-19.

Aumentare la consapevolezza globale sui temi della sicurezza materna e neonatale, coinvolgere più parti interessate e adottare strategie efficaci e innovative per migliorare la sicurezza materna e neonatale, rafforzare le azioni poste in essere da decisori politici, operatori sanitari e cittadini per incrementarne il valore e l’impatto, al fine di garantire a tutti cure materne e neonatali sicure. Questi alcuni obiettivi previsti dall’OMS per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2021.

Fin dalle sue origini, DREAM Sant’Egidio è stata sempre attenta a queste tematiche, basti pensare che uno dei principali obiettivi del programma è fermare la propagazione dell’HIV/AIDS offrendo il trattamento alle donne sieropositive in gravidanza e alla coppia madre-bambino. Inoltre, la malnutrizione, la tubercolosi, la malaria e la mancanza d’igiene contribuiscono in modo significativo alla mortalità infantile nel continente africano e, anche in questo il programma ha sempre considerato l’assistenza pediatrica un aspetto di estrema importanza: è un investimento per il futuro dell’Africa.

Dunque, il programma DREAM si unisce al tema scelto dall’OMS per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente il 2021 evidenziando, oggi più che mai, l’importanza della cura del paziente e dell’assistenza sanitaria, messe a dura prova dall’emergenza da pandemica COVID-19.