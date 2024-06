Salute e ambiente: accensione dell’impianto solare presso il Centro DREAM di Blantyre in Malawi

Il progetto Social Purpose For Solar Revamping di ERG, nato due anni fa, nasce dall’idea di riutilizzare i pannelli solari di alta qualità e ancora con ottime performance per aiutare Sant’Egidio a fornire energia stabile, pulita e a basso costo alle installazioni sanitarie del programma DREAM.

Cosa hanno in comune un grande gruppo dell’energia italiano, un gigante della logistica, due importanti fornitori di materiale elettrico ed elettronico, un leader mondiale nella produzione di guanti tecnici e sportivi, con Sant’Egidio? La responsabilità per il futuro del mondo e il desiderio di aiutare il Malawi.

Iniziato due anni fa e presentato ufficialmente al Key Energy di Rimini a fine febbraio di quest’anno, il progetto Social Purpose For Solar Revamping di ERG, nasce dall’idea di riutilizzare i pannelli solari di alta qualità e ancora con ottime performance per aiutare Sant’Egidio a fornire energia stabile, pulita e a basso costo alle installazioni sanitarie del programma DREAM, cominciando dall’Alumando DREAM Centre di Blantyre in Malawi.

Durante il suo percorso, il progetto, ha raccolto e accolto importanti e preziose collaborazioni: MSC Foundation che ha trasportato tutto il materiale in Malawi, Eletec2000 che ha progettato l’impianto, Comoli Ferrari e Uflex che hanno fornito materiali e competenza tecnica, Dal Dosso gloves, che ha finanziato l’installazione dell’impianto solare a Blantyre.

Venivamo da settori ed esperienze completamente diversi e il progetto non prevedeva un semplice finanziamento, ma un percorso che partendo dal progetto affrontasse tutti gli aspetti e le criticità fino all’installazione dell’impianto in Malawi. Ci siamo incontrati, ascoltati, capiti, anche un po’sopportati, ci sono volute tenacia e pazienza. Le imprese hanno dedicato tempo a comprendere le nostre esigenze e i mondi in cui operiamo, noi ci siamo misurati con tematiche e processi che non ci sono normalmente famigliari. È stato per tutti un reciproco arricchimento.

Due anni di lavoro e finalmente il bel risultato è sotto i nostri occhi. Oggi, giornata mondiale per l’ambiente, abbiamo ‘acceso’ l’impianto al Centro DREAM di Blantyre, il più grande centro di cura di Sant’Egidio in Malawi. Più di 200 pannelli solari alimentano da stamattina le attività cliniche e il laboratorio di analisi. È una felice e significativa coincidenza, non era voluto, anzi pensavamo di poter installare l’impianto un paio di mesi fa, ma la situazione di instabilità nel Mar Rosso che costringe il traffico marittimo a un lungo periplo dell’Africa, ha ritardato l’arrivo del container con i materiali.

Un sincero ringraziamento a tutti i partner, ma soprattutto a ERG che ha offerto i pannelli solari e finanziato la gran parte del progetto. Un ringraziamento anche ai nostri tecnici in Malawi, che, pur senza specifiche competenze, hanno affrontato con serietà e impegno il difficile compito dell’installazione di un impianto complesso. Durante i 40 giorni di intenso lavoro, hanno appreso moltissimo e sono ora in grado di gestire e manutenere l’impianto che, in un momento di grave crisi del Malawi, con un costo della vita e un’inflazione crescenti, sarà di grande aiuto per sostenere e sviluppare le attività sanitarie di Sant’Egidio nel paese nel rispetto della sua bellissima natura.