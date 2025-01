“Sconfiggere l’HIV in Africa: un obiettivo possibile”. Il convegno del Programma DREAM a Roma il 24 gennaio

Un importante convegno scientifico promosso dal Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), avrà luogo il prossimo 24 gennaio, presso la Sala dei Gruppi parlamentari in via di Campo Marzio 78. La conferenza rappresenta un’importante opportunità per riunire i principali stakeholder e affrontare le sfide emergenti legate alla gestione dell’HIV nel continente africano, tra cui la resistenza ai farmaci, i protocolli di trattamento più avanzati e l’importanza di un approccio differenziato alla cura centrato sul paziente.

Il convegno vedrà la partecipazione del Ministro Degli Affari Esteri, on. Antonio Tajani. E si svolgerà dalle 9:30 alle 13.

Saranno presenti i Ministri della salute dei Paesi africani in cui DREAM opera, istituzioni italiane e internazionali, organizzazioni della società civile e del Terzo Settore, aziende farmaceutiche ed esperti di livello mondiale.

L’evento offrirà una preziosa piattaforma per stimolare la collaborazione tra settore pubblico e privato, contribuendo a trovare soluzioni sostenibili per la lotta contro l’HIV in Africa. Tra gli argomenti trattati, le difficoltà legate alla resistenza ai farmaci, la partnership pubblico-privato, i vari modelli di erogazione dei servizi differenziati per migliorare l’aderenza al trattamento, l’integrazione della cura dell’HIV con la gestione delle malattie non trasmissibili (NCDs) e l’innovazione nel tracciamento dei pazienti e nella fornitura delle cure per ottimizzare i risultati sanitari.

